محمد الشرقي يشهد العرس الجماعي الـ 24 بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة العرس الجماعي 24، الذي نظم تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة، بمشاركة 175 عريساً من أبناء إمارات الدولة، يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، الذي تعمل على تعزيزه الأعراس الجماعية، ومدى تأثيرها الإيجابي في المجتمع كأساس آمن وواعٍ في تكوين أسرة تنعم بسبل الحياة الكريمة.

وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بتشجيع المواطنين على المشاركة في الأعراس الجماعية، وتبيين دورها في تخفيف تكاليف الزواج، وبدء حياة أسرية هانئة من خلال أفراد ينعمون بالاستقرار، ويسهمون بفاعلية في بناء الوطن ونهضته. وهنّأ سموه العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة تقوم على الاستقرار والألفة.

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