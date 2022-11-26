دبي تستعد للاحتفال بجدول حافل بالفعاليات

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دبي للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 بمجموعة من الفعاليات والعروض، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالات المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بهذه المناسبة السعيدة في جميع أنحاء المدينة اعتباراً من 2 حتى 11 من شهر ديسمبر المقبل.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نعيش في ذكرى عيد الاتحاد مشاعر الفخر والاعتزاز بكل ما حققته دولتنا الحبيبة من إنجازات وتقدم وازدهار على مر السنين. وبهذه المناسبة السعيدة نستعد لتقديم أفضل الفعاليات والعروض والاحتفالات في أبرز معالم المدينة الرائعة ووجهاتها الترفيهية المميزة للاحتفال بهذه المناسبة.

ونرحب بجميع الزوار من شتى أنحاء العالم لمشاركة البهجة والأجواء الاحتفالية المذهلة مع جميع المواطنين والمقيمين في دبي لنفتخر بوطننا الغالي.

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