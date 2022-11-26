القنصل العام الكويتي لـ«البيان »:تجمعنا والإمارات علاقات تاريخية ممتدة لأكثر من 6 عقود

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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رفع علي سالم الذايدي القنصل لعام لدولة الكويت الشقيقة لدى الإمارات، أسمى آيات التهنئة إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي، والمقيمين على أرض الدولة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الإمارات، وهي تنعم بالمزيد من الأمن والسلام والازدهار.

وأكد في لقائه مع «البيان»، أن القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي، تشارك الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالاتهم بعيد الاتحاد، حيث وضعت لوحات على جدران القنصلية تحمل عبارات تهنئة بهذه المناسبة الغالية، مشيراً إلى أنه تعبير رمزي يوضح عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الكويتي والإماراتي، والتي تحظى برعاية كريمة من قبل قيادة الدولتين.

وأكد الذايدي بأن الكويت والإمارات تجمعهما علاقات تاريخية تتجاوز أكثر من 6 عقود، وهي مثال يحتذى به في العلاقات الدولية، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين مرت بالعديد من المحطات البارزة والتي أسهمت في تعزيزها وتنميتها على مدار السنوات الماضية، والتي كان من أبرزها البعثة الكويتية التعليمية التي أرسلتها دولة الكويت في العام 1955 إلى دولة الإمارات الشقيقة العربية المتحدة، حيث أنشأت العديد من المدارس والمراكز الصحية قبل قيام الاتحاد.

وأشار أيضاً إلى تأسيس اللجنة المشتركة في عام 2006، التي ساهمت في تعزيز وتفعيل العمل المشترك بين الجانبين في شتى المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتاً إلى أن كلاً من الشيخ سالم عبدالله الجابر، وزير الخارجية الكويتي، وأخيه سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي، يعملان على استكمال مسيرة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الأخوية واستكشاف المزيد من آفاق التعاون والتقدم في مختلف المجالات بين البلدين.

تقدير عالمي

وأعرب عن فخره وسعادته باستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» والذي سيقام في عام 2023، في خطوة تعكس التقدير العالمي لجهودها في استدامة المناخ ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في إمكانياتها لحماية الكوكب، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة ومشاركتها الفاعلة في القضايا البيئة.

والتي تحظى باهتمام من المجتمع الدولي، مؤكداً حرص بلاده على دعم جهود الإمارات في هذا الشأن. وكشف القنصل الكويتي عن حجم التجارة والاستثمار الكويتي في الإمارات الذي يبلغ أكثر من مليار دينار كويتي بحسب احصائيات عام 2019، مشيراً إلى أن هناك 1700 شركة كويتية تعمل ضمن مختلف المجالات مثل العقارات والأغذية والطاقة وغيرها.

تعاون استثماري

وأشار إلى أن هناك تعاوناً لافتاً بين غرف التجارة في البلدين لتعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص، فضلاً عن وجود مجلس كويتي للأعمال يتخذ من مدينة دبي مقراً له والذي يهدف ويسعى إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين الطرفين، عبر العديد من الشركات الكويتية العاملة في دبي. وأضاف إن هناك 1200 طالب مبتعثين من قبل وزارة التعليم العالي للدراسة في جامعات الإمارات في مختلف التخصصات، والتي يتركز أغلبها في مجالات الهندسة والإعلام والطب، مشيراً إلى أن الملحقية الثقافية التابعة للقنصلية الكويتية تتابع شؤونهم وتتواصل مع مختلف الجامعات والمعاهد في الإمارات.

رحلات جوية

ذكر الذايدي أن هناك ما يتراوح ما بين 180 إلى 200 رحلة جوية بين البلدين أسبوعياً، مما يعكس حجم التواصل اللافت، حيث يعتبر خط الكويت - الإمارات من أكثر الخطوط الجوية تفعيلاً على مستوى العالم، وذلك بحكم الروابط المشتركة بين الشعبين مثل اللغة والدين والمصاهرة والعادات والتقاليد التي تجمع الشعبين.

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