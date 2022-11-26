5 أسئلة من أعضاء «الوطني» إلى وزير التربية

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء المقبل في مقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، ومشروع قانون اتحادي في شأن الرياضة، ويوجه خمسة أسئلة إلى معالي وزير التربية والتعليم.

ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، حيث توجه ناعمة عبد الرحمن المنصوري سؤالاً حول «توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم»، وتوجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً حول «دمج مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية»، ويوجه عبيد خلفان السلامي سؤالاً حول «طول ساعات اليوم الدراسي وتأثير ذلك على الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً»، وتوجه سمية حارب السويدي سؤالاً حول «تأخير معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة».

فيما توجه الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي سؤالاً حول «خطة الوزارة المستقبلية لسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين المواطنين للمرحلة الابتدائية والثانوية». ويطلع المجلس على المراسيم بقوانين اتحادية التي صدرت، ويصادق على مضبطة الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 21 نوفمبر 2022.

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