صقر غباش يبحث مع رئيس التشيك تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل ميلوس زيمان رئيس جمهورية التشيك في براغ أمس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد البرلماني المرافق له في زيارته الرسمية إلى التشيك.

ونقل معالي صقر غباش تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إلى رئيس التشيك وشعبها الصديق بمناسبة العيد الوطني الـ104، متمنين لجمهورية التشيك الصديقة المزيد من التقدم والازدهار ودوام الرقي في شتى المجالات.

من جانبه حمل رئيس التشيك رئيس المجلس الوطني الاتحادي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متمنياً لسموهما موفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار وحرصه على ترسيخ وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الإمارات.

علاقات

ورحب رئيس التشيك بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ومشدداً على أهمية دور البرلمانات في تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وتم في اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات مع التأكيد على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين برلماني الدولتين عبر تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة في الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم الجهود كافة المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود على مستوى العالم.

وقال صقر غباش: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحرص دائماً على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب وترسيخ أسس السلام والتعايش.

جلسة مباحثات

التقى أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ميرة سلطان السويدي رئيسة اللجنة، في مقر مجلس النواب بجمهورية التشيك في براغ، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية التشيكية برئاسة مارجيتا بالاشتيكوفا رئيسة اللجنة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البرلمانين، والتأكيد على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.

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