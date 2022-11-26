استعراض تطوير أنظمة «المعاشات» وخدماتها المستقبلية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس، ندوة حول «مستقبل التأمينات في دولة الإمارات العربية المتحدة»، بفرع الهيئة في دبي.

ناقشت الورشة محاور شملت مستقبل تطوير أنظمة الهيئة وخدماتها المستقبلية، ومدى جاهزية الهيئة للمستقبل، وأبرز المهارات التي على موظفي التأمينات اكتسابها من أجل تطوير أدوارها المستقبلية في ظل برامج التحول الرقمي.

وتأتي الورشة ضمن أنشطة الهيئة وفعاليتها للاحتفال باليوم العالمي للمستقبل، الذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام، وقد خصصت حكومة الإمارات أسبوعاً للاحتفاء به، حيث اعتمد هذا اليوم الذي يوافق احتفالات الدولة بعيدها الوطني بناءً على مقترح إماراتي تم تقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» وتم اعتماده من قبل المنظمة بالإجماع في نوفمبر من العام الماضي.

وخلال الورشة تحدث محمد الخياط المدير التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة وقال «في إطار جهود الهيئة لتطوير مستقبل الخدمات الرقمية عمدت الهيئة إلى إطلاق سياسة رقمية جديدة تؤسس لمرحلة جديدة من التغيير في مفاهيم تقديم الخدمات الرقمية على مستوى هيئة المعاشات، حيث تقدم هذه السياسة مبادرات وحلول ابتكارية تحمل سمات الطابع الشخصي في إنجازها».

وأوضح أن ملامح هذه السياسة تتجلى من خلال أربعة عناصر تتمثل في الرؤية التي تتجسد من خلال حضور الهيئة في حياة المواطن الإماراتي، وتقديم خدمات ذات طابع شخصي تناسب ظروفه الشخصية، وثانياً الذكاء الرقمي والذي سيتحقق من خلال سعي الهيئة إلى تقديم خدمات ذكية أكثر مرونة وفاعلية، وتطوير حلول شاملة وعملية لمواطني الدولة في إنجاز الخدمات، وتحديث الخدمات المقدمة بشكل دوري بحيث تتواكب مع متغيرات الحياة واحتياجات المواطن.

عمليات

وتابع: الملمح الثالث هو فاعلية التشغيل من خلال أتمته العمليات واستغلال الموارد بكفاءة وفاعلية، والربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز سرعة الإنجاز، ورابعاً ضمان الأمن والشفافية من خلال قدرة هذه الأنظمة على توفير أعلى معدلات الأمان والخصوصية وتحقيق سرعة الوصول إلى البيانات وضمان أمنها وحمايتها والثقة في جودتها باعتبارها أداة مهمة من أدوات صناعة القرار.

وقال: إن أهداف مشروع التحول الرقمي في الهيئة يتمثل في تحويل كافة خدمات الهيئة لتقدم من خلال منصة معاشات جديدة كلياً تتميز بالبساطة وسهولة الوصول وإنجاز الخدمات من خلالها بشكل مرن، أو من خلال تطبيق ذكي للهيئة على هاتف محمول يمّكن حامله من إنجاز خدماته في أي مكان بالعالم وفي أي وقت وبإجراءات سهلة ومرنة وذات طابع شخصي في نفس الوقت.

وأشار إلى أن السياسة الرقمية ترتكز على أربعة مرتكزات رئيسية وهي توافق السياسة مع الأجندة الوطنية التي تتبناها حكومة الدولة لبرامج التحول الرقمي، والتركيز على المواطن، حيث تضع الاستراتيجية المواطن كهدف من خلال كافة الخدمات التي ستطلقها، وتحسين المردود المالي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز