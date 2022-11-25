حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي الثامن عشر لـ 188 عريساً من أبناء الوطن بحصن الظفرة

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة العرس الجماعي الثامن عشر الذي أقيم اليوم في حصن الظفرة وشارك فيه 188 شاباً من أبناء الوطن وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51 .

نظم العرس الذي أقيم تحت رعاية سموه ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وبدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" .. و شهده معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد

آل نهيان والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ هزاع بن خليفة بن شخبوط آل نهيان ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان بن سالم ألقاسمي والشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان .

كما حضر العرس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبدالله مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وسعادة راشد عبدالله البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وسعادة محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وكل من سعادة عبيد خلفان الغول السلامي وسعادة خلفان راشد النايلي الشامسي وسعادة سهيل نخيرة العفاري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة سيف علي القبيسي مدير مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير شرطة منطقة الظفرة وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة وعدد من كبار المسؤولين ووجهاء وأعيان منطقة الظفرة وأهالي وأقارب العرسان.

بدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى حصن الظفرة حيث كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة الذين رحبوا بمشاركة سموه أفراحهم.

اشتملت فقرات الحفل على عرض فيديو بعنوان " أرض الامارات " أدى بعدها أطفال الوطن لوحة غنائية بعنوان “ بينونه ”.. فيما قدمت فرقة الحربية لوحة غنائية بعنوان "الله رزقنا شيخ " بالتزامن مع عروض متميزة قدمها فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية.

بعدها صافح العرسان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الذي هنأهم وبارك لهم هذه المناسبة وتمنى لهم حياة زوجية هانئة ملؤها الحب والمودة والألفة وتكوين أسرة سعيدة تكون نواة طيبة لمجتمع دولة الامارات.

وألقى الشاعر مبارك المنصوري قصيدة وطنية ابتهاجا بهذه المناسبة تغنى فيها بحب الوطن والقيادة الرشيدة للدولة وأشاد بالمنجزات التي تحققت في ظل الاتحاد قدمت بعدها فرقة العيالة عددا من العروض التراثية.. وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية لسمو راعي الحفل مع العرسان.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي.

وقال سموه إن الأعراس الجماعية في دولة الإمارات لها دور كبير في تعزيز قيم التعاون والتآلف بين الشباب والمحافظة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة وتساعدهم على الاستقرار الأسري وبناء أسر سعيدة بعيدة عن تكاليف الزواج.

وأضاف سموه أن تنظيم الأعراس الجماعية في منطقة الظفرة وبالتزامن مع احتفالاتنا بعيد الاتحاد الـ 51 يأتي تأكيدا على أهمية دفع مسيرة الشباب نحو غد مشرق وحسن رعايتهم باعتبارهم لبنة البناء ودعامة المستقبل وعنصراً اجتماعياً فعالاً مشيرا إلى أن الأعراس الجماعية أسهمت في تخفيف الأعباء والتكاليف على الشباب وتزويج العديد من أبناء المنطقة والذين كونوا خلال السنوات الماضية أسراً إماراتية سعيدة ومستقرة.

و هنأ سموه العرسان وعائلاتهم وذويهم بهذه المناسبة وحثهم على أهمية توثيق الروابط الأسرية والاجتماعية والمحافظة على العادات والقيم الإماراتية الأصيلة لما للأسرة من دور رئيس في بناء المجتمع وترسيخ أركانه وتماسكه وتمنى لهم حياة سعيدة وهانئة.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعم شركة "أدنوك" لمبادرة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تنظيم مثل هذه الأعراس الجماعية.

و قدم سموه الشكر للقائمين على العرس الجماعي وأعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد أسهم في نجاح الحفل ورسم الفرح والبهجة في نفوس الحاضرين .

من جانبهم أعرب العرسان عن سعادتهم برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للعرس الجماعي الذي يأتي تعبيراً عن حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم أشكال الدعم كافة لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاتها بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين بالزواج من أبناء الوطن للتيسير عليهم ودعم حياتهم الاجتماعية بعيدا عن أعباء وتكاليف حفلات الزفاف وبما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم المعطاء.

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