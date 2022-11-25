مالية عجمان تعقد ورشة عمل لتعريف مورِّدي حكومة عجمان على منصة "توريد" الرقمية

المصدر: البيان

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في إطار خطّتها المستدامة لتطوير علاقات التعاون مع جميع مورّدي الجهات الحكومية في إمارة عجمان، واطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بنظام إدارة علاقات الموردين لحكومة عجمان (توريد)، عقدت دائرة المالية في عجمان لقاءً تعريفياً حول النظام الجديد المذكور استضافت فيه ممثلين عن جميع الموردين، وذلك بحضور أحمد سالم المدحاني، المدير التنفيذي لشؤون الدعم المؤسسي، الذي كرّم في مستهلّ اللقاء الموردين المتميزين في حكومة عجمان تقديراً لجهودهم المتميزة والمثمرة في دعم المبادرات الحكومية والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير الخدمات وفق أعلى معايير التميّز.

وأكّد المدحاني على الأهمية التي توليها الدائرة لشركائها من المورِّدين، وسعيها الدائم إلى تعزيز سعادتهم عبر توطيد جسور التواصل معهم بشكل مستمر، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات بأعلى مستوى من السلاسة والسهولة، فضلاً عن حرصها على تكريم المتميزين منهم تقديراً لتعاونهم ودعمهم المستمر للدائرة، ودورهم الفاعل في تعزيز مسيرة التميّز التي تقودها للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والأداء المالي لإمارة عجمان، ما يسهم في نشر روح التنافس بينهم، وخلق بيئة محفّزة على التعاون البنّاء ومواصلة العمل المشترك لتطوير الخدمات الحكومية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويضمن استدامة التنمية الشاملة في الإمارة وتعزيز تنافسية الدولة.

وقال السيد عبدالغفار الخاجة : "نتطلع إلى مواصلة العمل المشترك والعلاقة التكاملية مع شركائنا الاستراتيجيين من المورّدين الذين كان لدعمهم المستمر دوراً فاعلاً في تحقيق تطلعاتنا وأهدافنا الاستراتيجية. وفي إطار سعينا إلى تحسين تجربتهم، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم، تم تنفيذ منصة "توريد" الجديدة؛ لتسهيل وصولهم إلى جميع الخدمات الخاصة بهم في مكان واحد وبشكل بسيط. ولقاؤنا اليوم يهدف إلى تعريفهم بمختلف الواجهات الجديدة في هذه المنصة التي تتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة والتصميم المتوافق مع أفضل المعايير المعروفة في هذا الشأن".

وخلال الورشة التي أقيمت في فندق راديسون بلو عجمان، تمّ عرض آليات عمل النظام الجديد وتقديم إرشادات مفصلة للمورِّدين حول كيفية استخدام واجهاته، بما في ذلك التسجيل والتجديد والاطلاع على المناقصات والممارسات والمشاركة بها، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بأوامر الشراء، وإدارة حساباتهم على المنصة، وذلك لتشجيعهم على استخدام منصة "توريد" الرقمية، ومساعدتهم على تنفيذ عملياتهم وإتمام إجراءاتهم من خلالها بكل سهولة، وبشكل أسرع وأكثر فاعلية.

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