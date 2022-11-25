الإمارات تشارك في اجتماعات رابطة "أيورا" وتؤكد التزامها بتعزيز النمو الشامل والازدهار

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني والعشرين للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (أيورا) والاجتماع الرابع والعشرين للجنة كبار مسؤولي الرابطة في دكا عاصمة جمهورية بنغلاديش الشعبية وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري.

ترأس وفد الدولة خلال الاجتماعات معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة بمشاركة كل من سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وسعادة عبدالله علي الحمودي، سفير دولة الإمارات لدى بنغلاديش.

وأكّدت دولة الإمارات خلال الاجتماعات التي ترأستها بنغلاديش وعقدت تحت شعار: "اغتنام الفرص في المحيط الهندي بشكل مستدام من أجل التنمية الشاملة" التزامها بتعزيز النمو الشامل والازدهار في منطقة المحيط الهندي واستمرار دعمها لدور رابطة "أيورا" بصفتها أهم منظمة متعددة أطراف في المنطقة.

وتماشياً مع التزام دولة الإمارات بدعم الرابطة ودول منطقة المحيط الهندي، تم الإعلان عن إطلاق "منحة الشيخ زايد للتنمية والعمل الإنساني" والتي تهدف إلى تقديم منح دراسية لنيل درجة الماجستير للدبلوماسيين وصناع القرار من الدول الأعضاء في رابطة "أيورا" في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

تعد “ مبادرة منحة الشيخ زايد للتنمية والعمل الإنساني ” تقديراً لالتزام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بتعزيز التنمية الإنسانية المستدامة على الصعيد العالمي.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات انضمّت إلى رابطة "أيورا" في عام 1999، وترأّستها بين عامي 2019 و2021.

و تأسّست رابطة "أيورا" في العام 1997 بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والازدهار والنمو في منطقة المحيط الهندي، من خلال العمل المشترك في مجالات الأمن والسلامة البحرية، وتسهيل التجارة والاستثمار، وإدارة مصايد الأسماك، وإدارة مخاطر الكوارث، والسياحة والتبادل الثقافي، والتعاون الأكاديمي والعلمي والتكنولوجي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والاقتصاد الأزرق.

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