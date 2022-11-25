طقس الإمارات غداً..صحوا إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:43 والمد الثاني عند الساعة 03:56 . الجزر الأول عند الساعة 21:07الثاني عند الساعة 08:00 .بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 00:07.

الجزر الاول عند الساعة 17:02 و الجزر الثاني عند الساعة 06:02

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 21 85 35

دبي 30 22 85 40

الشارقة 30 19 90 40

عجمان 30 22 85 50

أم القيوين 29 17 90 45

رأس الخيمة 31 17 90 40

الفجيرة 30 24 65 25

العـين 30 19 80 25

ليوا 31 17 90 30

الرويس 32 19 75 30

السلع 32 20 60 25

دلـمـا 30 23 55 35

طنب الكبرى 28 22 85 60

طنب الصغرى 28 22 85 60

أبو موسى 28 22 85 60



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