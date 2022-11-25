علاج رضيعة من مرض وراثي نادر بجهاز المناعة في مدينة برجيل الطبية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح أطباء في زرع نخاع العظم لطفلة تبلغ من العمر عامين تعاني من نقص (PGM3 SCID) وهو اضطراب وراثي نادر للغاية يضعف جهاز المناعة ويحدث خللاً في النسيج الهيكلي كما يجعل الأطفال الرضع عرضة للإصابة بعدوى شديدة منذ ولادتهم فيما تبرع بنخاع العظم شقيق الطفلة البالغ من العمر 4 سنوات، وأجريت العملية في مدينة برجيل الطبية.



وقال الدكتور زين عابدين رئيس قسم أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظام لدى الأطفال في مدينة برجيل الطبية الذي أشرف على علاج الطفلة:" بعد أيام قليلة من ولادة الطفلة أي قبل عامين أصيبت بعدوى تم علاجها بالمضادات الحيوية لم يعرف والداها أن طفلتهما التي كانت تبدو بصحة جيدة كانت مريضة جدًا.

بعد ذلك على مدار الأشهر القليلة التالية أصيبت الطفلة بالتهابات متعددة في الأذن والصدر والجلد والفم وقد أدت هذه الالتهابات الفيروسية والبكتيرية والفطرية إلى دخول المستشفى عدة مرات وتناول أنواع مختلفة من المضادات الحيوية.

وبعدما بلغت الطفلة 9 أشهر كان والداها قد طلبا استشارة خبراء الأمراض المعدية الذين طلبوا الفحوصات الجينية بناءً على التاريخ المرضي فيما كشفت الفحوصات إصابة الطفلة بنقص PGM3 SCID .

أجرى الدكتور عابدين وفريقه المزيد من التقييمات للتأكد من جاهزية الطفلة لعملية زرع نخاع العظم الذي يعد العلاج الوحيد لهذه الحالة ولأن نتائج فحوصات الطفلة وشقيقها كانتا متطابقتين جدًا تقرر أن يكون شقيقها هو المتبرع.

من جانبها أوضحت الدكتورة مانسي سوشديف استشارية زراعة نخاع العظام للأطفال في مدينة برجيل الطبية أن مرض نقص المناعة المشترك الشديد يعد أحد أشد أشكال مرض نقص المناعة الأولية PID وهو اضطراب وراثي نادر يسبب مشاكل تهدد الحياة في جهاز المناعة، مشيره إلى أنه تم تحديد أكثر من 300 نوع من PID حتى الآن وفي حالة هذه الطفلة، تسبب نقص إنزيم PGM3 في الإصابة بمرض SCID.

وأضافت:" السمة الأكثر شيوعًا لمرض SCID هي الالتهابات الشديدة المتكررة منذ الولادة وعلى الرغم من أنه يمكن علاج العدوى بالمضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات مؤقتًا إلا أنها ستعاود الظهور لذلك فإن العلاج الوحيد الدائم لهذه الأنواع من الأمراض هو التشخيص المبكر وزراعة نخاع العظم يعتبر التشخيص المبكر لهذا المرض نادر الحدوث عادة بحلول العام الأول من العمر يموت معظم الأطفال المصابين بـ SCID من الالتهابات الشديدة ما لم يشخص الأطباء ذلك مبكرًا ويجروا عملية زرع نخاع العظم.

وقال الدكتور فولفيو بورتا المستشار الدولي لبرنامج زراعة نخاع العظم للأطفال في مدينة برجيل الطبية: "عادةً ما يصل معدل نجاح SCID PID بعد الزراعة إلى 90 % إذا تم تشخيصه مبكرًا فيما يصل معدل النجاح لأقل من 50٪ إذا تأخر التشخيص وكان المريض يعاني من عدوى متعددة قبل الزراعة".

من جانبه أضاف الدكتور عابدين:" في شهر اغسطس الماضي خضعت الطفلة البالغة من العمر عامين لعملية زرع نخاع عظم لهذه الحالة التي تهدد حياتها والتي تعافت بعدها بشكل جيد بالرغم من أنها أصيبت بعدوى متعددة في السابق إلا أنها أظهرت علامات النجاح في وقت مبكر و بحلول اليوم 13 بعد الزرع كانت الفحوصات الجينية المتخصصة التي أجريناها للطفلة ذات نتائج إيجابية تشير لنجاح العملية وحتى الأن و بعد خروجها من المستشفى لم يتم تسجيل أي مشكلات صحية أو التهابات متكررة حيث لازالت تخضع للمتابعة الدورية لمرحلة ما بعد الزرع باعتبار أن فترة ما بعد زرع نخاع العظم حاسمة، ويمكن اعتبار مرور 100 يوم على الإجراء بدون التهابات أو مضاعفات بأنها عملية ناجحة للغاية".

وقال والدا الطفلة " كانت طفلتنا تعاني من هذا المرض القاسي منذ ولادتها لقد تم إدخالها عدة مرات إلى المستشفى وإجراء عشرات فحوصات الدم مما تسبب لها في تحمل الألم الشديد والإحباط ليس لدينا كلمات للتعبير عن فرحتنا نحن ممتنون لوجود مستشفيات توفر العلاج بزراعة نخاع العظم داخل دولة الإمارات وإلا كنا سنتكبد كثيرًا من المشقة والتكلفة لنقل طفلتنا للخارج لتلقي العلاج".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز