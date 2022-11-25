عبدالله بن زايد يكرم متقاعدي وزارة الخارجية والتعاون الدولي

المصدر: وام

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كرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كوكبة من متقاعدي الوزارة ومنحهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير احتفاء بمسيرة عطائهم المخلص في خدمة الوطن.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي.. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وعدد من المسؤولين.

وبهذه المناسبة، أكد سموه أن احتفالنا اليوم بهذه الكوكبة من منتسبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتقاعدين، يشكل رسالة تقدير وعرفان لجهودهم الوطنية المخلصة التي عززت من نجاحات الدبلوماسية الإماراتية، وأسهمت في تعزيز السمعة المتميزة للدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال سموه: "إننا نؤكد في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا فخرنا واعتزازنا بما قدمتموه طوال مسيرتكم الملهمة التي أثرت الدبلوماسية الإماراتية، فلقد نجحتم في تمثيل بلادنا خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وبذلتم جهودا كبيرة من أجل تعزيز سمعة الدولة العالمية وإبراز إنجازاتها التنموية الرائدة في مختلف المجالات".

وأضاف أن خدماتهم الجليلة للوطن ستظل على الدوام محل تقدير واحترام.. مؤكدا أنهم نماذج وطنية يحتذى بها وقدوة للشباب والأجيال القادمة.

ودعا سموه منتسبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى الاقتداء بهذه المسيرة الوطنية المخلصة التي قدمها زملاؤهم المتقاعدون، فقد كانوا خير سفراء لوطنهم ونجحوا في بناء جسور للتواصل ونقل الصورة الحضارية للدولة إلى العالم أجمع وكذلك إبراز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية الراسخة في مجتمعنا.

وتوجه سموه بالشكر والتقدير إلى متقاعدي الوزارة.. معربا عن فخره بما قدموه للدبلوماسية الإماراتية ودورهم البارز في تعزيز سمعة الدولة المتميزة وريادتها على مختلف الأصعدة.

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