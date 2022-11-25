«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تخرّج 125 طالب دبلوم تنفيذي للسياسات العامة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حفل تخريج 125 طالباً من برنامج الدبلوم التنفيذي للسياسات العامة، الذي يضم 6 دفعات، من 59 جهة من المؤسسات الاتحادية والمحلية والخليجية، وذلك يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر، بمتحف الاتحاد بدبي. وحضر الحفل معالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعائشة عبدالله ميران مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وشكلت نسبة الخريجين من فئة القيادات النسائية 68.8 % من إجمالي الخريجين، فيما شهدت الدفعة تخريج طلبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والبحرين.

وقال الدكتور علي بن سباع المري: «تعد الكلية تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وامتداداً لفكر حكيم يستشرف المستقبل ويصنعه من خلال تأهيل كفاءات وطنية قيادية لتواصل مسيرة العطاء والبناء على المكتسبات الوطنية السابقة، نحو خمسين عاماً مقبلة من الازدهار والابتكار والاستدامة».

وأشار إلى أن الكلية شريك استراتيجي في منظومة تطوير وتأهيل أجيال جديدة من قيادات المستقبل، ورفدهم بالمعلومات والمهارات والأدوات، والمعرفة العلمية الأكاديمية والخبرة العملية اللازمة، لإدارة منظومة العمل الحكومي بما يلبي طموحات دولة الإمارات ويعزز مكانتها في التميز والريادة. وهنأ الخريجين وتمنى لهم مسيرة عملية مليئة بالنجاحات والإنجازات.

معرفة

وقال م. مشاري بن فهد الجويره، أحد خريجي برنامج الدبلوم، والمشرف العام على قطاع الشراكات في صندوق دعم الجمعيات في المملكة العربية السعودية: «الدراسة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية فرصة مهمة أتاحت لي اكتساب المعرفة الضرورية اللازمة لتطوير مهاراتي في مجال وضع السياسات العامة بشكل عملي من خلال منهاج علمي مدروس ومعد وفق أفضل الممارسات العالمية. ما يميز هذا البرنامج هو التنوع والتركيز على جميع الجوانب المطلوبة لإعداد قادة قادرين على تحقيق إضافة نوعية ملحوظة في مجالات العمل الإداري».

وأضاف: «أتوجه بالشكر الجزيل لجميع القائمين على كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فقد حظيت هنا بتجربة متميزة أتاحت لي التواصل واللقاء وتبادل الخبرات والمعارف مع زملائي من الإمارات والبحرين وعمان ».

ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بماهية عملية وضع السياسات وأهميتها ومنهجيتها، وتطوير سياسات استباقية وفاعلة ومبتكرة، بمعدل 100 ساعة تدريبية لكل دفعة، حيث اعتمد على عدد من المحاور التدريبية، وهي السياسات العامة ومستقبل الحكومة، ونماذج الإمارات في إعداد السياسات العامة، بجانب الابتكار في إعداد السياسات العامة، والسياسات العامة والعلوم السلوكية .

برنامج

أفادت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بأن التسجيل للدورة الجديدة من برنامج دبلوم السياسات التنفيذية العامة بمختلف فئاته سيبدأ اعتباراً من شهر فبراير 2023 وذلك من خلال الرابط التالي

https:/‏/‏www.mbrsg.ae/‏home/‏executive-education/‏professional-diploma-programs.

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