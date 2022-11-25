كريمتا حاكم أم القيوين تشهدان احتفالات عيد الاتحاد بالمركز الإبداعي

المصدر: أم القيوين - وام

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شهدت كريمتا صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة مريم، والشيخة فاطمة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51، الذي نظمه المركز الإبداعي، بالتعاون مع مدرسة أم القيوين الحلقة الثانية والثالثة بنات.

وتفقدت الشيخة مريم والشيخة فاطمة معرضاً لمعالم دولة الإمارات والتطور العمراني، الذي شهدته على مدى 51 عاماً، وشهدتا فقرات الحفل في مسرح المركز، تضمن فقرات فنية لطالبات المدرسة، بدأت بالأوبريت «إمارات المحبة»، بالإضافة إلى فقرات فنية وعرض الأزياء الإماراتية.

وأكدت الشيخة مريم بنت سعود المعلا أن الاحتفال هذا العام هو الاحتفال بانطلاق مئوية الإمارات، التي تكمل فيها الإمارات مسيرة العز والفخر بالإنجازات العظيمة، التي حققها الآباء المؤسسون، وأكملها من بعدهم قادة، أولوا الدولة كل حب ورعاية واهتمام لشعب، حرص بدوره على مشاركة قيادته مواجهة التحديات لتحقيق إنجازات نوعية في شتى المجالات، ووصول الدولة للعالمية في العديد من المحافل.

وقالت: إن دولة الإمارات حرصت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات على مواصلة العمل لبناء مستقبل مشرق، من خلال الاستثمار في شباب الوطن وتسليحه بالمهارات والمعارف، التي تساعده على مواكبة التغيرات المتسارعة للعالم والسعي، لتكون الإمارات العربية المتحدة مع حلول المئوية أفضل دولة في العالم. ووجهت الشيخة فاطمة بنت سعود المعلا التهنئة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51.

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