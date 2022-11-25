«أبوظبي للتنمية» يمول محطات مياه في الأرجنتين بـ106 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع حكومة الأرجنتين لتمويل مشروع بناء أنظمة حديثة للمياه بقيمة 105.8 ملايين درهم، حيث تهدف الاتفاقية إلى إنشاء محطات متكاملة للمياه تعمل بأنظمة وتقنيات متطورة، كما تسهم الاتفاقية في إعادة تأهيل وتوسعة محطات المياه القائمة في 26 قرية في محافظة قرطبة الأرجنتينية.

ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن جانب حكومة الأرجنتين، خوان سجياريتي، محافظ ولاية قرطبة، وحضر مراسم التوقيع سعيد عبدالله سيف جوله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى الأرجنتين، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: نحرص على تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع الدول الشريكة، ومساندتها على تنفيذ برامجها التنموية التي تتماشى مع رؤية الصندوق الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات الدول النامية، وتجسد الاتفاقية اهتمام الصندوق في دعم المشاريع الاستراتيجية ضمن القطاعات الحيوية، والتي تسهم بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الصندوق سيعمل مع حكومة الأرجنتين على تحقيق الغايات المرجوة من هذه الاتفاقية والنهوض بهذا القطاع الرئيسي من خلال المساهمة في تطوير ورفع كفاءة أنظمة وشبكات المياه القائمة.

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