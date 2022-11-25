تعاون بين «حمدان الذكية» وجامعة الفلبين

المصدر: دبي- البيان

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نظمت جامعة حمدان بن محمد الذكية وجامعة الفلبين المفتوحة حلقة نقاشية افتراضية لتسليط الضوء على الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا لمنطقة آسيا، وعرض أفضل الممارسات التي تمت مشاركتها أثناء تطبيق الإطار على نطاقٍ عالمي خلال العام 2022.

وعقدت الجلسة بالشراكة مع المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وشهدت حضور 100 مشارك من ضمنهم ممثلون عن اتحاد الإطار المرجعي لمنطقة آسيا، إلى جانب خبراء ضمان الجودة في مجال التعليم العالي، والطاقم الإداري وأعضاء الهيئة التدريسية.

وألقى الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الكلمة الترحيبية للحلقة النقاشية معبراً فيها عن أهمية هذه الجلسة الافتراضية في تعزيز التعاون الدولي، وتوطيد جسور الحوار المستمر، وتسهيل قنوات تبادل أفضل الممارسات وأحدث البيانات الإحصائية، التي من شأنها ترسيخ دور منظومة التعليم الذكي كقوة محورية في التعليم العالي.

كما بحث المشاركون الإطار المرجعي ومكوناته وتطبيقه وعرض أفضل ممارسات الجامعات الآسيوية بناءً على تطبيق الإطار عالمياً في عام 2022، ومشاركة رؤى المتحدثين والخبراء المشاركين في الحلقة النقاشية والجمهور حول الفرص والمزايا التي يتيحها تطبيق الإطار.

وشهد الحدث مشاركة نخبةٍ من المتحدثين والخبراء، ومن ضمنهم تورون جيلسفيك، أمين عام المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد، والتي تولَّت إدارة النقاشات، والدكتورة ميليندا ديلا بينا، رئيس جامعة الفلبين المفتوحة، إلى جانب ممثلين عن جامعة (Asia e University) وجامعة الصين المفتوحة وجامعة الفلبين المفتوحة وجامعة حمدان بن محمد الذكية.

وتأتي إقامة الحدث في إطار أحد أبرز المشاريع الدولية الرائدة لجامعة حمدان بن محمد الذكية، والمتمثلة في «الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا»، والذي يعد جزءاً من الأهداف الاستراتيجية للجامعة في دفع عجلة التحول الرقمي للتعليم العالي على المستوى العالمي.

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