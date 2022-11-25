القنصل الكوري يطلع على برامج المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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استقبل طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس، في مسرح المجاز، مون بيونغ جون، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، بحضور علياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وأعرب مون بيونغ جون، عن بالغ تقديره لجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم القطاع الإعلامي والثقافي بشكل عام، ودوره البارز في قيادة مسيرة التنمية والازدهار، لتتبوأ إمارة الشارقة مكانة عالمية رفيعة في الثقافة والمعرفة.

تعاون

وبحث مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والقنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية سبل التعاون المشترك في المجالات الإعلامية بين إمارة الشارقة وجمهورية كوريا الجنوبية، من حيث استقبال الوفود الإعلامية من كوريا الجنوبية، لتسليط الضوء على مكانة إمارة الشارقة الثقافية والسياحية، إلى جانب عمل برامج مشتركة في المجالات الإعلامية.

واستعرض طارق سعيد علاي برامج وفعاليات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومبادراته المتعلقة بالاتصال الحكومي، وقطاع الإعلام بشكل عام.

ولفت علاي إلى حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على دعم توجهات ورؤى إمارة الشارقة، وإظهار صورتها الحقيقية على صفحات الإعلام العالمي، ونقل رسالتها إلى العالم.

جولة

وجرى إطلاع القنصل العام على برامج المسرح وفعالياته السنوية، من خلال جولته في مسرح المجاز على مرافق المسرح، الذي يعد صرحاً ثقافياً، وأيقونة معمارية، الأولى من نوعها في المنطقة، وأحد أكثر المشاريع طموحاً وأهمية في الشارقة، ومنصة للحركة الفنية والثقافية والسياحية في الإمارة.

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