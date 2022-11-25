ضابط من شرطة أبوظبي ينال تصنيفاً عالمياً لدراسته عن «اتخاذ القرار الجنائي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حاز الرائد المبتعث محمد علي المزروعي، من إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، على التصنيف الثامن عالمياً من rankings 2023 على دراسته للدكتوراه ضمن مجموعة مبادرة النخبة، لدراسة تخصص «اتخاذ القرار الجنائي» بكلية لندن الجامعية (UCL) بالمملكة المتحدة. وأوضح أن نتائج البحث تكمن أهميتها في القضايا التي تحتوي على أدلة معقدة والتي يمكن أن تؤثر على عملية تفسير النتائج الجنائية (مثل وجود بصمات عشرية غير مكتملة أو غير واضحة في مسرح الجريمة).

ولفت إلى الاهتمام بالصحة النفسية للعاملين في المختبر الجنائي ومسرح الجريمة، والذي يعتبر مهماً في تحسين اتخاذ القرار الجنائي، نتيجة لاعتماد جهات عدة بتقارير الأدلة الجنائية، مثل الشرطة للتحقيق والقضاء للبت في القضية. وذكر أن بحثه للدكتوراه يركز على دراسة العوامل البشرية لتحسين القرار الجنائي، وبالأخص العوامل المرتبطة بالصحة النفسية عند اتخاذ القرار وعملية التواصل مع العاملين في الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة.

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