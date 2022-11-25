«حكماء المسلمين» يدعو للاستفادة من مضامين وثيقة الأخوّة الإنسانية

المصدر: ( أبوظبي - وام)

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دعا الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، إلى ضرورة العمل على الاستفادة من مضامين «وثيقة الأخوّة الإنسانية» في صياغة التشريعات والمواثيق الدولية الخاصة بالعلاقات بين الحضارات، وتعزيز القيم الأخلاقية والروحية في التعامل مع المشكلات الإنسانية الكبرى.

وقال الأمين العام، في كلمته خلال الجلسة الحوارية حول دور قادة الأديان في تعزيز التعايش الإنساني؛ التي نظمها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في مدينة فاس المغربية: «إن «وثيقة الأخوّة الإنسانية» التي وقّعها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي 2019، تعد واحدة من أهم ثمار الحوار الديني في العصر الحديث».

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