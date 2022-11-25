حمدان بن محمد: مكتوم بن محمد شقيقي وعضيدي ورفيق دربي

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أخاه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «تويتر» يضم صوراً تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد.

وعلق سموه على مقطع الفيديو قائلاً: «شقيقي وعضيدي ورفيق دربي.. كل عام وأنت بخير».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ونشر سموهما عبر «إنستغرام» صورتين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعلقا عليهما قائلين: كل عام وأنت بخير.

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