حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير تايلاند وقنصلها العام

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وارافوت بو أبينيا، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وشايرات سيريفات، قنصل عام مملكة تايلاند، اللذين قدما والوفد المرافق لهما، للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عملهما.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للسفير والقنصل العام، التوفيق والنجاح في مهام عملهما المستقبلية، مثنياً على جهودهما في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة تايلاند.

شكر وتقدير

وأشاد وارافوت بو أبينيا، وشايرات سيريفات، بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين في شتى المجالات، وأعربا عن شكرهما وتقديرهما لما لقياه من تعاون، خلال فترة عملهما سفيراً وقنصلاً عاماً لبلادهما لدى الدولة.

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