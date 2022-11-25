حمد الشرقي يدعو إلى إيجاد حلول ذكية لتحديات الاستدامة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية طرح المواضيع الحيوية في مجال الاستدامة، ومداولة التحديات المتعلقة بها وصياغة حلول ذكية للتغلب عليها، بهدف بناء مدن مستدامة تحقق النمو الحضري للإنسان وتواكب المتغيرات الراهنة والمستقبلية في العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، الضيوف والمشاركين في المؤتمر العالمي «بيئة المدن»، بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وذلك على هامش اختتام المؤتمر، الذي نظمته بلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومركز البيئة للمدن العربية بالتعاون مع بلدية دبي ومنظمة المدن العربية تحت رعاية سموه، في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة تحت شعار «تطبيقات المدن الذكية المستدامة والمرنة».

وأشاد سموه بأهداف المؤتمر التي حرصت على تحقيقها اللجان المنظمة عبر طرح الموضوعات المهمة ومناقشتها في الندوات والجلسات الحوارية للمؤتمر خلال أيام انعقاده، مؤكداً سموه ضرورة الاستفادة من مخرجات المؤتمر وتوصياته وتطبيقها لتحقيق مستقبل مستدام لشعوب المنطقة.

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