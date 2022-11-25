رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، أمس، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، الذي يحقق مصالحهما المتبادلة.

ورحب سموه بأخيه ملك الأردن في بلده الثاني، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة، وللأردن وشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار.

كما استعرض سموه والملك عبد الله الثاني ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي ــ فرص تنمية مسارات التعاون المتعددة ومجالاته، خاصة التنموية والاقتصادية، بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وحميد عبيد خليفة أبو شبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.

فيما حضره من جانب الأردن، دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء، والدكتور جعفر حسان مدير مكتب الملك.

ووصل الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد، أمس، في زيارة عمل إلى الدولة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار البطين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

وغادر الملك عبدالله الثاني البلاد حيث كان في وداعه صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز