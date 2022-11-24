«طرق دبي» تطلع على أحدث تطورات التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية خلال نوفمبر الجاري، للاجتماع بكبار مديري شركة كروز والاطلاع على أحدث التطورات والتشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة، حيث تشارك كروز، وهي شركة تابعة لشركة جنرال موتورز (GM)، رؤية هيئة الطرق والمواصلات بأن المركبات ذاتية القيادة ستسهم في نقل أكثر أماناً ونظافة في المدن.

وضم وفد الهيئة كلاً من أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وخالد العوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات، وإسماعيل زهدي خبير التنقل ذاتي القيادة.

واجتمع الوفد بكبار مديري شركة كروز في سان فرانسيسكو، كما اطلع على أحدث التشريعات الخاصة بتصاريح المركبات ذاتية القيادة، كما اختبر الوفد المركبات ذاتية القيادة في طرق المدينة، وقام أيضاً بزيارة مختبر التنقل ذاتي القيادة جومنتم Gomentum الذي يعد أكبر منطقة لفحص المركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.

وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تنفيذ خريطة طريق متكاملة لمستقبل التنقل ذاتي القيادة، وذلك دعماً لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث انتهت مؤخراً من المرحلة الأولى من تجهيز الخرائط الرقمية بشوارع منطقة جميرا، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في التشغيل التجاري لمركبات الشركة ذاتية القيادة.

وتتعاون الهيئة وشركة (كروز) لتقديم أول رحلة تاكسي ذاتية القيادة، ومن المخطط تشغيل 4000 مركبة بحلول عام 2030.

وتعد شركة «جي أم كروز» الشركة الوحيدة التي حصلت على جميع التصاريح في ولاية كاليفورنيا لنقل الركاب باستخدام مركبات بدون سائق، التي تم عرضها خلال معرض جيتكس 2022 أكتوبر الماضي في دبي، وتشغل كروز حالياً أسطولاً من سيارات Chevy Bolt في عدد من المدن الأمريكية.

وعقد وفد هيئة الطرق والمواصلات اجتماعاً رسمياً مع كبار مديري شركة كروز الأمريكية بمدينة سان فرانسيسكو، كما اختبر الوفد المركبات ذاتية القيادة في طرق المدينة، كما عقد الوفد سلسلة اجتماعات مكثفة وورش عمل مع الفريق التقني للشركة لمناقشة أهم مستجدات تشغيل سيارات كروز، المتكون من بضع مئات من سيارات (Chevy Bolt) التي نقلت آلاف الركاب منذ بدء التشغيل التجاري لها في فبراير الماضي.

وزار وفد هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مقر محطة فحص واختبار التنقل ذاتي القيادة جومنتم Gomentum الذي يعتبر الأكبر حجماً في الولايات المتحدة ضمن فئة تخصص المركبات ذاتية القيادة.

وتمتد منطقة الفحص على مساحة 8.5 كيلومترات مربعة، ويشتمل على جميع أنواع الطرقات والعلامات لمحاكاة الشوارع الحقيقية، بما يسمح بوضع المركبات ذاتية القيادة في سيناريوهات متعددة ودراسة مستويات الأداء والسلامة المرورية.

واطلع وفد الهيئة على أحدث تشريعات الحكومة الأمريكية المتعلقة بتصاريح المركبات ذاتية القيادة، حيث تمت مقابلة ثلاث جهات حكومية هي: سلطة الترخيص لكاليفورنيا، وبلدية كاليفورنيا للخدمات العامة وهيئة النقل لسان فرانسيسكو.

وتم التعرف على أنواع التصاريح التي تصدرها السلطات الحكومية لشركات المركبات ذاتية القيادة للاختبار والتشغيل في الشوارع العامة بسان فرانسيسكو، حيث يجب على الشركات المشغلة في كل مرحلة من المراحل الحصول على التصاريح التي تثبت قدرتها على اجتياز وتحقيق أعلى معايير السلامة.

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