الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ولفت المركز - في نشرته اليومية - إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان، تكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ونوه بأن الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:07، والثاني عند الساعة 03:00، والجزر الأول عند الساعة 20:23، والثاني عند الساعة 07:22.

وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً أيضاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:30، والثاني عند الساعة 23:25، والجزر الأول عند الساعة 16:15، والثاني عند الساعة 05:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الرطوبة الصغرى الرطوبة العظمى الحرارة الصغرى الحرارة العظمى

أبوظبي 29 21 85 40

دبي 31 22 75 40

الشارقة 30 19 85 40

عجمان 30 22 85 35

أم القيوين 30 20 85 30

رأس الخيمة 32 20 80 35

الفجيرة 29 23 80 25

العـين 30 20 85 30

ليوا 29 19 90 25

الرويس 29 18 85 40

السلع 29 19 85 35

دلـمـا 30 22 85 40

طنب الكبرى 28 24 85 55

طنب الصغرى 28 24 85 55

أبو موسى 28 23 80 50.

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