عجمان تمدد ساعات عمل مركز خدمات المرور خلال فترة تخفيض المخالفات

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن تمديد ساعات العمل في إدارة المرور والدوريات، لتصبح ساعات الدوام الرسمي من السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً من الاثنين إلى الخميس.

وحددت موعد العمل يوم الجمعة بفترتين، الأولى من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً، والفترة الثانية من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساء، وذلك طيلة فترة تخفيض المخالفات حتى تاريخ 6 يناير 2023، لضمان تقديم الخدمات وفق ما يعزز رضا وسعادة المتعاملين.

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