مجلس تنمية الموارد البشرية: القيادة الرشيدة تضع المواطن الإماراتي في صدارة اهتماماتها

المصدر: وام

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أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي.. أن القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تضع المواطن الإماراتي في صدارة اهتماماتها، وتحرص على مشاركته الفاعلة في القطاع الخاص لدعم مسيرة التقدم في الدولة منوها بأن القطاع الخاص شريك استراتيجي أساسي في مسيرة التنمية المستدامة.

وقال معاليه إن زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، التي أعلن عنها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وغيرها من المنافع المالية للعاملين في القطاع الخاص، تعد خطوة مهمة سيكون لها أثارا ايجابية كبيرة للحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم على العمل في مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي وغيرها من القطاعات.

وأضاف المنصوري، أن هذه المنافع المالية التي أعلن عنها سوف ترفع مستويات التوطين في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في الإمارات من خلال زيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في تعزيز مكانة الإمارات ودعم اقتصادها، خاصة وأن القرار شمل توسيع برنامج "نافس" لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكافة تخصصاته ومستوياته بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في دولة الإمارات.

وأشار رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إلى أن شعب الإمارات يحظى بقيادة تضع أبناءها في أعلى سلم أولوياتها وتحرص أشد الحرص على سعادتهم ورفاهيتهم، من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع التي توفر لهم العيش الهانئ بزيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي ورفع قيمة الدعم وتعديل علاوة الأبناء ورفع الدعم المؤقت لمن فقدوا وظائفهم خارج إرادتهم.

وأوضح أن القطاع الخاص شريك مهم ويقوم بدور بارز في تطوير اقتصاد الإمارات، وسيكون للمواطنين فرص وظيفية وتدريبية في هذا القطاع تعود بالنفع على أبناء الإمارات واقتصادها وتعزز من تنافسية دولة الإمارات.

وقال إن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، يثمن عالياً قرارات الدعم التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة، والتي تقدم الدعم للمجلس ليواصل جهوده في تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الرامية لدعم خطط التوطين في القطاع الخاص، ومواصلة التواصل مع مختلف القطاعات لتمكين الكفاءات الإماراتية وتوفير فرص عمل لأبناء الإمارات، وتعزيز تواجدهم في القطاعات الحيوية للمساهمة في جهود التنمية والتطوير في الإمارات.

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