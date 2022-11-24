نهيان وحامد وخالد بن زايد وذياب بن محمد يحضرون زفاف 44 عريساً

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقيم في مجلس البطين بمناسبة زفاف 44 عريساً.

كما حضر الحفل الذي أقامته مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. وهنأ سمو الشيوخ العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة. ومن جانبه أعرب سيف علي القبيسي مدير مكتب شؤون المواطنين والمجتمع عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على حرصها في إحياء القيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيز أواصر الترابط واللحمة الاجتماعية والوطنية، مشيداً بالدعم الذي توليه الدولة في تنظيم مثل هذه الأفراح الجماعية. كما أعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيوخ على مشاركتهم أبنائهم المواطنين فرحتهم ومناسباتهم الاجتماعية. ويذكر أن العرس الجماعي ضم مجموعة من أصحاب الهمم بناءً على تعاون مع منصة «مبروك ما دبّرت» الخاصة بأصحاب الهمم، التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وفعاليته ومناسباته. ومن جانبهم عبّر العرسان وأهاليهم وذووهم عن فرحتهم بمشاركة الشيوخ والمدعوين أفراحهم واحتفالاتهم، وهو ما يعكس قوة الروابط والتلاحم بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن.

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