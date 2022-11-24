«الخارجية»: تفعيل الربط الإلكتروني مع «الهوية» لخدمات جوازات السفر

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تفعيل الربط الإلكتروني لخدمات جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.

وذلك في إطار التعاون المشترك مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ انسجاماً مع توجهات الحكومة الرشيدة للتحول الرقمي وتصميم خدمات مشتركة بين الجهات الحكومية لتعزيز منظومة تقديم الخدمات عبر تطوير رحلة المتعاملين واختزال الوقت ورفع مستوى الجودة، حرصاً على توفير باقة من الخدمات المتميزة للمتعاملين.

مرونة

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تعزيز مرونة التقديم على الخدمة عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofaic.gov.ae أو باستخدام التطبيق الذكي للوزارة UAEMOFAIC من خلال خطوتين إلى ثلاث خطوات فقط لتمكين السرعة والدقة في الإنجاز، وذلك لاستلام الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة الجديدة خلال يوم عمل واحد في حال كانت عملية إدخال البيانات صحيحة، فيما ستتيح الخدمة قريباً إمكانية اختيار المتعامل لآلية استلام الجواز عبر زيارة مقر الوزارة أو باختيار خدمة البريد السريع للتوصيل.

تأتي هذه المبادرة تعزيزاً لمفهوم الحكومة الرقمية التي يتيح فيها الربط التقني إمكانية تبادل البيانات بشكل فوري وانسيابية عالية بين أنظمة الجهات الحكومية وفق أعلى معايير أمن المعلومات بما يخدم توجهات الحكومة وتطلعات المتعامل للحصول على الخدمات الاستباقية ودون الحاجة للتنقل بين مختلف أطراف تقديم الخدمة، في خطوة تجسد تطوير أُطر الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية وترابط أنظمتها للدفع باتجاه تعزيز مبادرات التحول الرقمي والانتقال من مرحلة رقمنة الخدمات إلى مرحلة تصميم رحلة المتعامل الشاملة، وتوثيق التكامل بين الأنظمة بما يسهم في رفع الترتيب العالمي للدولة في تحقيق نافذة اتصال موحدة (Single Window Connectivity) وتوفير تجربة فريدة قلّ نظيرها على الصعيد الدولي تأكيداً على ريادة الدولة المستحقة بحصولها على المراكز الأولى عالميّاً ضمن محاور ومؤشرات الحياة الرقمية في عام 2022.

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