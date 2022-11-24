حمدان بن زايد وطحنون بن محمد يحضران أفراح آل نهيان

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، أفراح آل نهيان، بمناسبة زفاف الشيخ محمد بن نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان إلى كريمة الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وزفاف الشيخ خليفة بن نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان إلى كريمة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قصر المرحوم الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان في أبوظبي الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، ومعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان العرسان مباركاً لهم ولذويهم هذه المناسبة، ومتمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

وقدمت الفرق الشعبية الأهازيج،واللوحات الوطنية والتراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز