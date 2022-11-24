راشد بن حمدان يكرّم الفائزين بـ«العلوم الطبية»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، 14 فائزاً بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في دورتها الثانية عشرة 2021 ــ 2022، والتي تتخذ من الأمراض المعدية موضوعاً رئيساً لها، في متحف المستقبل بدبي، وذلك بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعوض الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في القطاعات الصحية والطبية على مستوى الدولة.

ورحب معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة بضيوف حفل الجائزة، مشيراً إلى أن الحفل يفتقد حضور مؤسس الجائزة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، صاحب القلب الكبير والعطاء الوافر، والنموذج الملهم في العمل الوطني، الذي شكل إرثاً فريداً في اهتمامه ببناء الإنسان وتقديره لمحورية العلم والمعرفة، وكذلك إيمانه بأن تحقيق التميز وتقديره لهما أكبر الوقع في إلهام أجيال جديدة لمواصلة العطاء.

وقال معاليه: «إن اختيار موضوع «الأمراض المعدية» ليكون محوراً للجائزة يهدف إلى الإسهام في الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصحي، وتعزيز جاهزيته بما يتسق مع رؤية الدولة ومستهدفاتها للقطاع»، مؤكداً أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للإنسان وصحته، وسوف يظل قطاع الصحة في مقدمة الأولويات الوطنية وجزءاً مهماً من رؤية الإمارات التنموية.

وهنأ معاليه الفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة، كما ثمّن جهدهم وعطاءهم في سبيل دعم العلوم الطبية وتطوير مسارات أبحاثها، بما يسهم بتعزيز جودة الحياة ورفاهها.

وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأعماله الإنسانية التي غطت العالم أجمع، كما عرض فيلم عن الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية عشرة، مستعرضاً إنجازاتهم التي حققوا بها طفرة نوعية مهمة في الخدمات الصحية المقدمة حول العالم.

دروع

وكرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي عبد الرحمن العويس، الفائزين، وسلمهم دروع الجائزة.

ففي فئة الجوائز العالمية تسلم الأستاذ الدكتور إيان هكتور فريزر أستاذ في كلية الطب - جامعة كوينزلاند، والرئيس التنفيذي المؤسس ومدير الأبحاث في معهد البحوث الانتقالية ورئيس برنامج العلاج المناعي للسرطان بجامعة كوينزلاند، وانرياس تشو ابن الراحل الدكتور جيان تشو زميل الأبحاث السابق في مختبر ليونز.

والرئيس السابق لمختبر البروتينات الهيكلية لفيروس الورم الحليمي البشري في مركز علم المناعة وأبحاث السرطان التابع لجامعة كوينزلاند جائزة حمدان العالمية الكبرى، والتي تتمحور حول موضوع الأمراض المعدية تقديراً لدورهم المهم في أبحاث فيروس الورم الحليمي البشري.

كما كرم الفائزين بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة، ففي موضوع الوقاية فاز الأستاذ الدكتور مارك لافورس أستاذ الطب السريري في كلية لانغون للطب بجامعة نيويورك، ومدير الخدمات الفنية في معهد الهند للأمصال، ومدير مشروع لقاح التهاب السحايا، تقديراً لدوره في توفير لقاح ضد بكتيريا المكورات السحائية المسبب لالتهاب السحايا لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

فيما فاز في موضوع المناعة الأستاذ الدكتور ديفيد هو أستاذ الطب بجامعة كولومبيا والمدير العلمي المؤسس لمركز آرون دايموند لأبحاث الإيدز وأستاذ كلايد 56 وهيلين وو للطب بجامعة كولومبيا، تقديراً لدراساته التي كشفت عن الطبيعة الديناميكية لتكاثر فيروس نقص المناعة في الجسم الحي.

متطوعون

إلى ذلك، كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة حمدان العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية، وهم: الأستاذ الدكتور ويليام نوفيك أستاذ جراحة قلب الأطفال في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية والمؤسس لمؤسسة تحالف نوفيك للقلب، ومؤسسة البصر العالمية من المملكة العربية السعودية، وتسلم الجائزة الدكتور عادل الرشود.

وفي فئة جوائز العالم العربي، فاز بجائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز - المملكة العربية السعودية، وتسلم الجائزة الأستاذ الدكتور عمر سعادة والأستاذ الدكتور سمير الحارثي، كما فاز بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي الأستاذ الدكتور فوزان الكريع من المملكة العربية السعودية وهو من كبار الباحثين في مجال علم الوراثة المندلية.

وفي فئة جوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، فاز بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة مركز الجينوم– مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال- دبي، حيث تسلم الجائزة د.أحمد أبوطيون، د. محمد العوضي، والأستاذة مها النوافل.

كما كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد الفائزين بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في الإمارات وهم: الدكتور وائل المحميد وهو طبيب استشاري في معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتورة نوال الكعبي رئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس «كوفيد 19»، والمغفور له الدكتور أحمد كاظم، وتسلمت الجائزة ابنته الدكتورة حورية كاظم، والمغفور له الدكتور معاوية الشنار وتسلم الجائزة حفيده الدكتور معاوية صالح الشنار.

وبالنسبة لجائزة حمدان لأفضل بحث نشر في مجلة حمدان الطبية، فقد فاز بها بحث بعنوان (تحديد طفرة تغيير إطار جديدة للمورث OXCT1 بواسطة إجراء تسلسل الإكسوم الكامل وإثبات اضمحلال الحمض النووي الريبوزي المرسال) - المجلد 13 العدد الرابع وتسلم الجائزة الدكتور عبد الله المطيري، زمزم يوسف، منى محفوظ، عبد العزيز التليلي، جيهان شوشان.

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