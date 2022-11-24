حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير ألمانيا وقنصلها العام

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية، اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تسلمهما مهام عملهما الجديد.

نجاح

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير والقنصل العام، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

ومن جانبهما، عبر الكساندار شونفلدار، وسيبيله بفاف، عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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