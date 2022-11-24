«دبي للسيدات» ينظم «ويلنس وندر لاند» 25 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

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ينظم نادي دبي للسيدات فعالية «ويلنس وندر لاند» من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري بمقره في منطقة جميرا، وذلك في إطار المبادرات المتنوعة التي ينظمها النادي بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات عضوات وزائرات النادي في كل ما يتعلق بالاهتمام بصحتهن ولياقتهن.

تقدم «ويلنس ووندر لاند» للعضوات والزائرات والشركاء تجربة جديدة تركز على العديد من التفاصيل الصحية للمرأة ونظامها الغذائي السليم مع تشجيعها على ممارسة التمارين الرياضية والاستفادة من الاستشارات وأحدث البرامج وحلول اللياقة البدنية المتطورة بما يسهم في إحداث تغيير في النمط المعيشي والغذائي لدى الكثيرات.

ويشارك في الفعالية التي ينظمها النادي على مدار 3 أيام أكثر من 40 من الشركات والعيادات والمراكز المتخصصة وعدد من رائدات الأعمال اللواتي يقدمن الخدمات المختلفة في مجالات متنوعة.

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