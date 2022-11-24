«جائزة لطيفة لإبداعات الطفولة» تكرم الفائزين

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد لإبداعات الطفولة، كرمت الجائزة والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي صباح أمس الفائزين بالموسم 24 للجائزة، وأطلقت بهذه المناسبة ملتقى التطوع تحت شعار «نحن للوطن الولاء والانتماء».

وقال أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة في كلمة لها: مضى على الجائزة أكثر من عقدين ونصف من الزمن ونحن على أعتاب اليوبيل الفضي خلال العام المقبل، وثمنت جهود الدولة وقيادتها الرشيدة في دعم إبداعات الطفولة، كما ثمنت دعم حكومة دبي للجائزة وتوجيهات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وراعية الجائزة حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومساندة ودعم الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية، رئيس مجلس الإدارة وكل الداعمين لمسيرة الجائزة.

وكرمت الدبوس رعاة الحفل والجائزة من هيئة كهرباء ومياه دبي وبنك دبي التجاري ووصل العقارية، كما جرى تكريم المؤسسات الفائزة والمتميزة برعاية الطفولة المبدعة وهم، مدرسة الاستقلال الخاصة التي فازت بالمركز الأول، ومدرسة الحكمة الخاصة عجمان وفازت بالمركز الثاني، فيما فازت مدرسة القدوة للتعليم الأساسي الحلقة الثانية بالمركز الأول في رعاية أصحاب الهمم.

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