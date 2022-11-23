سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية السوداني

المصدر: وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في مقر وزارة الداخلية مع معالي الفريق أول عنان حامد عمر وزير الداخلية المكلف بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية والشرطية وسبل الارتقاء بها.

حضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية الإماراتية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة وعدد من الضباط.

وضم الوفد الضيف الفريق عبد المنعم محمد عبد القيوم ، مساعد المدير العام للشؤون المالية والفريق نصر الدين محمد عبد الرحيم ، مساعد المدير العام للمرور والفريق الصديق العبيد عبدالله ، مساعد المدير العام لقوات الاحتياطي المركزي واللواء طارق محمد محمد إبراهيم ، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي واللواء شرطة معاوية جعفر محمد عثمان ، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة واللواء شرطة عصام الدين طالب من المكتب التنفيذي الوزراي وعدد من الضباط.

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