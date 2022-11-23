عبدالرحمن العويس: «نحن الإمارات 2031» فصل جديد في قصة نجاح ملهمة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن استراتيجية «نحن الإمارات 2031»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كنهج متجدد وخريطة طريق وطنية تستكمل فيها دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها الريادية للعقد المقبل، ونحو الـ50 عاماً المقبلة.

وأضاف معالي العويس أن استراتيجية «نحن الإمارات 2031» تمثل فصلاً جديداً في قصة نجاح ملهمة، كدولة لا حدود لطموحاتها وتطلعاتها، بتقديمها نموذجاً مبتكراً للجيل القادم من الممارسات الحكومية، يمثل مساراً جديداً غير مسبوق في عمل الحكومات نحو إعادة ابتكار المستقبل للـ50 الجديدة بشكل استباقي، بما يسهم في إرساء منظومة عمل وتنمية شاملة، تعتبر الأكثر ابتكاراً وتطوراً، للتعامل مع الملفات المطروحة الأكثر تحدياً على أجندة المستقبل، بهدف أن تنعم مجتمعاتنا بحياة رغيدة وصحة مستدامة.

وأشار معاليه إلى أن القطاع الصحي من الأولويات الاستراتيجية التي عرضتها الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بغرض تقديم أفضل وأحدث طرق الرعاية الصحية للمجتمع الإماراتي، وتعزيز قدرات وإمكانات النظام الصحي للمستقبل عبر تطوير المنشآت الصحية وتحقيق جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية والكوارث بنسبة 100 %، كما تعمل على الارتقاء بتنافسية الدولة لتكون بين أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز