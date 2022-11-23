سيارة «ويلتميستر W5» تنضم لدوريات شرطة دبي الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة «ويلتميستر W5» لأسطول الدوريات الكهربائية الصديقة للبيئة، وذلك بالتعاون مع شركة الأنصاري للسيارات، الوكيل الحصري للسيارة الكهربائية بالكامل في دولة الإمارات.

ودشن اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، السيارة الجديدة في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضر اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والمستشار الدكتور حميد الأنصاري، ومحمد حميد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للسيارات، ,إخوان بابلو المدير التنفيذي للشركة وعدد من موظفي الشركة.

واطلع اللواء الغيثي على مواصفات سيارات «ويلتميستر W5» التي تستخدم الكهرباء بنسبة 100 %، وتقطع خلال الشحنة الكاملة مسافة 460 كيلومتراً، وتبلغ مدة شحنها من 30-80 % خلال 35 دقيقة، فيما تبلغ سرعة انطلاقتها من مسافة صفر إلى 100 كيلو متر في 8.3 ثوانٍ، وعزمها يصل إلى 225 نانومتر.

وتعتبر سيارة «ويلتميستر W5» سيارة كهربائية ذات مظهر رياضي أنيق، وتحتوي نظام عمل ذكياً بالكامل، وتستخدم وضع القيادة الرياضية والعادية، وتعمل المصابيح الأمامية والخلفية للسيارة بتقنية LED، إضافة إلى نظام إنارة ذا إضاءة عالية، ومصابيح نهارية، وتحتوي على سقف كهربائي بانوراما، وأضواء على المقابض، فيما تضم في داخلها بوصلة تفاعلية وشاشة ذكية ضخمة بمساحة 15.6 إنشاً، وتحتوي على لوحة تحكم ذكية، ومقاعد جلد، وعدد من الخيارات الذكية والمواصفات التي تساهم في مساعدة السائق على الطريق.

تعاون

وأشاد اللواء الغيثي بالتعاون الوثيق مع شركة الأنصاري للسيارات، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الكهربائية إلى دورياتها لتبني وسائل النقل الصديقة للبيئة إلى جانب تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في مختلف المناطق على مستوى إمارة دبي، والارتقاء بكل السيارات المستخدمة في العمل الشرطي، مضيفاً إن سيارة «ويلتميستر W5» ستساهم في جهود شرطة دبي في تقديم الخدمات وإسعاد أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد محمد الأنصاري أن تسليم سيارات «ويلتميستر W5» إلى شرطة دبي يأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي تحرص شركة الأنصاري للسيارات عليها في مجتمع دولة الإمارات، إلى جانب التعريف بالسيارة الكهربائية ومواصفاتها النوعية باعتبار أن شرطة دبي تملك أحدث السيارات الحديثة والنوعية.

في ختام حفل التدشين، سلم اللواء الغيثي شركة الأنصاري للسيارات درعاً تذكارية وتم التقاط الصور التذكارية مع السيارة الجديدة أمام مقر القيادة العامة.

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