مجلس متعاملي طرق دبي يبحث تطوير الخدمات مع ركاب الحافلات

المصدر: البيان

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عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، جلسة حوارية في محطة السطوة للحافلات حضرها عدد من ركاب الحافلات العامة ومراقبي هذه الخدمة. وافتتح الجلسة محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين ورئيس مجلس المتعاملين في الهيئة وأعضاء المجلس وممثلين عن مؤسسات وقطاعات الهيئة ذات الصلة.

وأشاد الحضور في بداية الجلسة بالخدمات التي تقدمها الهيئة لركاب الحافلات العامة في دبي وحرصها المتواصل على تطوير خدماتها بما يتناسب ومتطلبات واحتياجات هذه الشريحة من ركاب المواصلات العامة.

وناقش المجلس عددا من النقاط منها الخدمات المتعلقة بتطبيق سهيلS”hail)) للهواتف المحمولة، وفرص إطلاق خطوط جديدة للحافلات العامة لمواكبة ارتفاع الطلب على الخدمة وزيادة عدد السكان.

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