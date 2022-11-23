رئيس الدولة: التعليم أولويتنا القصوى ومحور اهتمامنا ورهاننا للمستقبل
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن التعليم أولوية الإمارات القصوى ومحور اهتمامها ورهانها للمستقبل.
جاء ذلك خلال حضور سموه ، جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022.
وقال سموه عبر تويتر: :"حضرت اليوم جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. وسعدت بما استمعت إليه من أفكار ورؤى وطموحات حول مستقبل التعليم في الإمارات الذي يشكل أولويتنا القصوى ومحور اهتمامنا ورهاننا للمستقبل".