رئيس الدولة: التعليم أولويتنا القصوى ومحور اهتمامنا ورهاننا للمستقبل

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن التعليم أولوية الإمارات القصوى ومحور اهتمامها ورهانها للمستقبل.

جاء ذلك خلال حضور سموه ، جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022.

وقال سموه عبر تويتر: :"حضرت اليوم جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. وسعدت بما استمعت إليه من أفكار ورؤى وطموحات حول مستقبل التعليم في الإمارات الذي يشكل أولويتنا القصوى ومحور اهتمامنا ورهاننا للمستقبل".

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