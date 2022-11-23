طقس الإمارات غدًا.. صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر بعض السحب خاصة شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:34 والمد الثاني عند الساعة 02:05 والجزر الأول عند الساعة 19:41والجزر الثاني عند الساعة 06:48 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 22:42 والجزر الاول عند الساعة 15:33 والجزر الثاني عند الساعة 04:21 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 22 80 35

دبي 31 23 85 35

الشارقة 31 21 80 35

عجمان 32 22 80 30

أم القيوين 31 20 80 35

رأس الخيمة 32 20 75 30

الفجيرة 29 23 70 30

العـين 30 20 75 25

ليوا 30 20 90 25

الرويس 28 20 85 35

السلع 29 17 80 35

دلـمـا 28 25 80 30

طنب الكبرى 29 24 80 40

طنب الصغرى 29 24 80 40

أبو موسى 29 24 80 40 .

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