حكاية الزمان والمكان ترويها دبا الحصن في عيد الاتحاد

المصدر: البيان

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تشهد دبا الحصن، المدينة الساحلية في إمارة الشارقة، برنامجاً حافلاً من احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، وتتوزع الأنشطة والفعاليات في يوم الجمعة 25 نوفمبر، من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساءً، إذ ستنطلق مسيرة وطنية من أمام حديقة الشاطئ إلى ميدان العلم في دبا الحصن.

ستتضمن الاحتفالات أهازيج شعبية، وسيتم عرض أوبريت غنائي، وستقام عروض وطنية ومسابقات حتى التاسعة من مساء ذلك اليوم، إلى جانب جلسة شعرية وألعاب نارية، و"بازار عيد الاتحاد" والذي يتضمن عرض منتجات متنوعة مثل المأكولات الشعبية وغيرها من المسابقات ومشاركات من مختلف الدوائر الحكومية.

وبهذه المناسبة قال أحمد عبدالله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن: "تشهد دبا الحصن على التاريخ الغني والموغل في القدم لدولة الإمارات، فعلى مر العصور وقفت بشموخ وكبرياء، ووقف حصنها الأثري البالغ من العمر بضع مئات سنين شاهداً على منعة الإنسان في هذه البقعة الطيبة التي يشهد التاريخ على عراقتها، ولا تخطئ عين ناظرها سمات الهدوء والجمال وروعة جبالها"، وأضاف: "مثل المحاصيل الزراعية التي تنمو في ربوعها، تنمو محبة الوطن في قلوب سكان دبا الحصن التي شكلت منذ القدم ملتقى لتجار الهند والسند والصين، كما هي الإمارات اليوم ملتقى لشعوب العالم، ليعيد التاريخ نفسه في قصة جميلة متجددة اسمها الإمارات".

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