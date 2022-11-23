«ضمان» تقدم برامج تأمينية للمسافرين بين الإمارات وقطر خلال كأس العالم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، عن إطلاقها لمجموعة جديدة من برامج التأمين الصحي لزوار دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يخططون للسفر إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وتغطي برامج تأمين السفر متعدد الرحلات الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم من "ضمان" زوار دولة الإمارات الذين يتطلعون للمرور بالدولة كمحطة قبل السفر من وإلى قطر لحضور المباريات.

وتتيح البرامج المرنة لتأمين السفر متعدد الرحلات تغطية تأمينية للمستفيدين منها أثناء تواجدهم في دولتي الإمارات وقطر لمدة تصل إلى 40 يوماً.

وتوفر البرامج التأمينية تغطية لمدة 14 يوماً أو 40 يوماً مع خيار التأمين الشامل ضد مرض فيروس كوفيد-19 أو دونه.

وتبدأ أسعار البرامج من 20 درهماً لوثيقة التأمين مع تغطية لمدة 14 يوماً غير شاملة التأمين من مرض كوفيد-19؛ وحتى 50 درهماً للوثيقة مع تغطية 40 يوماً مع التأمين ضد فيروس كوفيد-19.

وقال ستيوارت ليذربي، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال التجارية في الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: "تعد ضمان من أولى شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط التي توفر مجموعة من منتجات التأمين الصحي المرنة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الزوار القادمين لحضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. وانطلاقاً من دورها كشريك حكومي موثوق في دولة الإمارات، تلتزم ضمان بتوفير فرص وصول مستدام وميسور التكلفة إلى المرافق الطبية عالمية المستوى لجميع السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمن في ذلك زوار الدولة أيضاً".

وأضاف ليذربي: "توفر هذه البرامج التأمينية الخيار الأمثل للزوار القادمين إلى المنطقة لحضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتمتاز بأنها مرنة وذات تكلفة معقولة، ما يوفر أعلى مستويات الأمان وراحة البال للجميع، ولا سيما مع التوقعات باستقطاب منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لملايين الزوار على ضوء استضافة قطر لفعالية كرة القدم الأبرز في العالم".

ويمكن لزوار دولة الإمارات الاستفادة من برامج تأمين السفر الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم بشكل حصري. كما يمكن للمواطنين الإماراتيين المسافرين إلى قطر لحضور فعاليات البطولة الاستفادة من برنامج "مسافر" لتأمين السفر الذي تقدمه "ضمان" لشراء تأمين صحي لهم ولأفراد أسرتهم، وكذلك تتيح ضمان للمقيمين في دولة الإمارات إمكانية شراء تأمين سفر دولي إلى قطر من خلال الاشتراك ببرنامج "عالمي" للتأمين الصحي على السفر الذي تقدمه الشركة.

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