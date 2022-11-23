180 دولة أمام الجواز الإماراتي بدون تأشيرة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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في سباق الأقوى عالميا، حصد اليوم جواز السفر الإماراتي المتربع منفردا على قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، حصد نقطة جديدة من التأشيرة الحرة ليتيح حامله ـ ولأول مرة ـ دخول 180 دولة بدون تأشيرة مسبقة، وذلك وفق آخر تحديث لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وبحسب المؤشر العالمي، وسّع الجواز الإماراتي الفارق بينه وبين المركز الثاني إلى 7 نقاط من التأشيرة الحرة ليصل إلى 180 دولة حول العالم (121 دولة بدون تأشيرة و59 دولة يتم الحصول على تأشيراتها إلكترونيا أو لدى الوصول) ليتبقى أمامه 18 دولة تحتاج إلى تأشيرة مسبقة أو ما يمثل 9% من دول العالم.

ويحتل المركز الثاني برصيد 173 نقطة من التأشيرة الحرة ضمن قائمة أقوى جوازات السفر العالمية جوازات كل من: ألمانيا، السويد، فنلندا، لكسمبورج، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، النمسا، سويسرا، وكوريا الجنوبية، فيما تحتل المركز الثالث برصيد 172 نقطة جوازات كل من: الدنمارك وبلجيكا والبرتغال والنرويج، وبولندا، وإيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا.

وبعد الوصول إلى 180 دولة حول العالم من دون تأشيرة، يحتاج الجواز الإماراتي إلى تأشيرة مسبقة لـ 18 دولة فقط حول العالم وهي: افغانستان، الجزائر، استراليا، بلييز، بوتان، اريتريا، اسواتيني، كيريباتي، ليبيريا، ليبيا، ماكاو، مينمار، كوريا الشمالية، بابوا غينيا الجديدة، ترينيداد وتوبغكو، تركمانستان، الولايات المتحدة الأمريكية، وفينزويلا.

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