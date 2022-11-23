أمطار الخير تعمّ البلاد وتلطف الأجواء

المصدر: متابعة – مصطفى خليفة وعصام الدين عوض

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هطلت أمطار الخير، أمس، على مناطق عدة في الدولة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحياناً، وشملت دبي والشارقة وأم القيوين وعجمان والعين، واستمر الطقس يوم أمس غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً، مع تكوّن السحب الركامية شرقاً وشمالاً، وامتدت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة ومختلفة الشدة، فيما تعاملت إدارات المرور والجهات المعنية مع تساقط كميات الأمطار الكبيرة، وفق خطط مسبقة داعية السائقين إلى ضرورة الحذر أثناء القيادة.

وتفصيلاً، سقطت أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحياناً على إمارة دبي، شملت مناطق العوير وند الشبا والخوانيج والمرموم ومرغم ولهباب وشارع محمد بن زايد ومطار دبي الدولي، وكانت متوسطة على مدينة دبي الأكاديمية العالمية.

وسقطت أمطار متوسطة على الشارقة في نزوى والحمرية والمدام والرحمانية، وكانت غزيرة على مطار الشارقة الدولي وعلى طريق الذيد ـ الشارقة، ومتوسطة على السيوح والبطائح وسد الرصيفة، كما كانت متوسطة على استراحة السحب في خورفكان وعلى القرية في الفجيرة.

وأدت الأمطار إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتجمع المياه في بعض الطرق الرئيسة والخارجية في مدينة الشارقة، مثل طريق المطار وشارع الشيخ محمد بن سلطان، وبعض الطرق الداخلية المؤدية إلى الأحياء السكنية المنخفضة والدوارات، فيما سارعت بلدية الشارقة إلى شفط المياه المتراكمة خاصة في عدد من الطرق والدوارات.

من جانبه، أكد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أنه تم وضع خطة مرورية تزامناً مع تساقط كميات أمطار كبيرة على مستوى الدولة وعلى الشارقة بصورة خاصة.

حيث هطلت خلال ساعة كميات عالية، ما أدى إلى تجمع مياه الأمطار، وتم التنسيق مع بلدية الشارقة لتسريع عملية شفط المياه بأسرع وقت، لافتاً إلى أنه لا توجد إغلاقات كلية للطرق حالياً، ولكن بعض الحارات مغلقة، داعياً السائقين الالتزام بالسرعات المحددة في الطرقات لتجنّب مفاجآت الطريق والحوادث المرورية.

تنبيه

وأوضح أنه تم تنبيه السائقين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وكذلك التقيد بأنظمة المرور والسير على الطرق وعدم مخالفتها والالتزام بالسرعات المحددة خاصة في الطرق الخارجية والتعاون مع رجال المرور للحفاظ على انسيابية السير.

وفي إمارة عجمان هطلت، أمس، أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة من الإمارة، لفترات متقطعة ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما دعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة.

وفي مدينة العين هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على خطم الشكلة وأم غافة والفقع والشويب، وفي أم القيوين سقطت أمطار غزيرة على شارع الإمارات باتجاه أم القيوين.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته من الانزلاقات أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار والرياح القوية، ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناَ مع تكوّن بعض السحب الركامية خاصة شمالاً وشرقاً.

كميات

وقد سجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى 5 كميات أمطار حتى الساعة الرابعة عصراً في عجمان بواقع 15.3 ملم، وفي مطار الشارقة 9.6 ملم، وفي خورفكان 3.2 ملم.

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