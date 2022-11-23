حاكم رأس الخيمة يشيد بالعلاقات مع السويد

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد لدى الدولة، التي قدمت والوفد المرافق لها للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفيرة، وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة السويد، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

ومن جانبها عبّرت ليزلوت أندرسون، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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