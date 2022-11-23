سهيل المزروعي: «نحن الإمارات 2031» خطوة مهمة ضمن مسيرة الخمسين

المصدر: أبوظبي - وام

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قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن استراتيجية «نحن الإمارات 2031»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تمثل منهجية طموحة تبني على ما تم تحقيقه خلال الـ 50 عاماً الماضية لتعزيز اقتصاد الدولة وتنافسيتها العالمية إلى العام 2031، كما تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الاستشرافية لاستدامة تنافسية الدولة وريادتها في كافة الصعد وفق مستهدفات واضحة.

وأضاف معاليه: «سوف تتطلب هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود المحلية والاتحادية وكذلك القطاع الخاص في جذب استثمارات نوعية لقطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل وغيرها من المجالات الممكنة لاقتصاد العام 2031».

وتابع معاليه: «هذه الاستراتيجية هي خطوة مهمة ضمن مسيرة الخمسين، والتي تركز على تحويل الأنشطة والأعمال والخطط الحكومية لمشاريع تحوّلية ونوعية على المستوى الوطني، حيث بموجبها ستعمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية فريقاً واحداً للانتقال إلى نمط عمل أكثر سرعة وواقعية ومواكبة للمتغيرات العالمية، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات المنشودة، وإن هذه الاستراتيجية الحكومية ستساهم في تحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية، بما يتماشى مع الرؤى المستنيرة للقيادة الرشيدة، وطموحاتها نحو الريادة العالمية».

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