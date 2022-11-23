«إقامة دبي» تنظم الحفل السنوي للموردين 2022

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الحفل السنوي للموردين 2022 في فندق مدينة جميرا وكرمت 20 مورداً وعدداً من شركاء القطاع العام.

وشهد الحفل اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، واللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية، وعدد من المديرين التنفيذيين وممثلي المؤسسات والشركات.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور: جاء هذا اللّقاء بهدف التواصل المباشر وترسيخ أواصر التعاون والعمل معاً لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين ومن أجل أن نشحذ الهممّ لمزيد من العطاء في السّنوات المقبلة، حيث إنّ أولويتنا هي بناء علاقات طويلة الأمد لتعزيز مسيرة التّقدّم والتنمية المستدامة في البلاد.

وأكد اللواء بن سرور حرص الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على تنظيم هذا اللّقاء الوديّ الذي بات عرفاً سنوياً لنكون أشد قرباً وتفهماً من شركاء النجاح من أجل استمراريّة هذه الشراكات المثمرة لضمان تحقيق السّعادة والإيجابيّة للمتعاملين.

حرص

بدوره، قال اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية: تحرص الإدارة على تكريم الجهات الموردة من أجل تعزيز التواصل مع شركاء النجاح وشركاء مسيرة العمل مثمنا تعاونهم المثمر ودعمهم المتواصل وجهودهم الدؤوبة ودورهم الفعال في سبيل تحقيق أهداف الإدارة الاستراتيجية المنبثقة من أهداف حكومتنا الرشيدة في خطوة من شأنها الارتقاء بأعمالنا ودفع عجلة التطور والازدهار في الوقت الراهن والمستقبل.

وأشار إلى أن التنافسية في الأداء هي أساس ونجاح تقدم الأعمال والخدمات من هذا المنطلق فإن إقامة دبي اختارت كوكبة من الشركات والجهات المتميزة ذات السمعة المؤسسية المرموقة ليكونوا شركاء في والتقدم والتميز والابتكار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز