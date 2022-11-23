«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع «جونسون كونترولز»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في المقر الرئيسي للهيئة، وفداً رفيع المستوى من شركة «جونسون كونترولز» العالمية، برئاسة جورج أوليفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة كل من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بما يتماشى مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وأهداف «ديوا الرقمية»، بما يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة وتقديم أفضل الخدمات الرقمية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

نموذج

وأشار معالي الطاير خلال اللقاء إلى أن التعاون مع «جونسون كونترولز» يعزز مساعي الهيئة الرامية إلى إرساء نموذج عالمي للإنشاءات التي تحقق استدامة المباني وتعكس التوازن بين التنمية والبيئة، وذلك من خلال مراقبة كفاءة الطاقة وإدارة مساحات المبنى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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