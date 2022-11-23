عبد الله المري يتفقد مشاركة شرطة دبي في «المعرض الدولي للبحث والإنقاذ»

المصدر: دبي - البيان

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تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في فعاليات «المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ» الذي ينظمه المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني تحت شعار «ننقذ الأرواح» وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واطلع معالي الفريق المري بحضور اللواء علي غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، واللواء سعيد حمد آل مالك مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، على مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في المعرض، من أحدث الأجهزة وتقنيات البحث والإنقاذ المُستخدمة في حوادث السير وحوادث الحريق، وإنقاذ المحصورين والتائهين في المناطق الصحراوية، والعالقين في الأودية والجبال، والتعامل مع انهيارات المباني والمياه الجارفة.

فعاليات

وأثنى معالي الفريق المري على فعاليات «المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ» والذي يضم أكثر من 80 جهة، مشيراً إلى أنه يتيح الفرصة لكافة المشاركين في الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والابتكارات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامات الأقمار الصناعية، والنظم الجغرافية، وأنظمة البحث والتتبع، ونظم الملاحة الجوية والبحرية وغيرها في عمليات البحث والإنقاذ، وهو ما يعزز من الهداف الاستراتيجي الدائم في سرعة الاستجابة مع البلاغات والحوادث الطارئة لإنقاذ حياة الناس.

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