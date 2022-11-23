وفد من السفارة الأمريكية يطلع على جهود «دبي لرعاية النساء والأطفال»

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد رفيع المستوى من السفارة الأمريكية في دولة الإمارات، مقر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، للاطلاع على جهود المؤسسة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتعرف إلى آليات العمل وأبرز الإجراءات المتبعة في مواجهة العنف ضد النساء والأطفال.

استراتيجية

واستقبلت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، الوفد الزائر الذي يضم وزارة الخارجية الأمريكية متمثلاً بمكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر ومندوب عن السفارة الأمريكية في دولة الإمارات، وأطلعتهم على استراتيجية المؤسسة وأبرز أهدافها، ورؤيتها ورسالتها، كما قدمت لهم شرحاً تفصيلياً عن بيئة العمل وأبرز آلياته واستعرضت عدداً من الحملات والمبادرات التي تستخدم لرفع الوعي المجتمعي إزاء هذا الشأن.

واطلع الوفد عبر جولة رافقتهم خلالها شيخة المنصوري، على الخدمات المتكاملة المقدمة للنساء والأطفال في المؤسسة، حيث زاروا مركز الاتصال الذي يستقبل عبر الخط الساخن اتصالات محلية ودولية والمأوى والعيادة الطبية.

كما اطلع الوفد على غرفة التقاضي عن بعد واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية العلاج باللعب المخصص للأطفال للتعبير عن مخاوفهم من أجل مساعدتهم وزرع الثقة ومشاعر الاطمئنان في قلوبهم والعلاج الجمعي.

وقالت شيخة المنصوري: إن زيارة الوفد جاءت بهدف اطلاعه على تجربة المؤسسة في مجالات تعزيز ثقافة المرأة وحمايتها من جريمة الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله، فضلاً عن التعرف إلى الأساليب التي تنتهجها المؤسسة في تقديم العون للنساء والأطفال.

تقدير

من جانبه، أبدى الوفد الأمريكي إعجابه وتقديره لهذه الخدمات والأساليب المتبعة بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بشأن محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعصف بعدد كبير من دول العالم، وثمن جهود المؤسسة في مكافحة هذه الآفة وحماية ورعاية النساء المعنفات.

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